Дональд Трамп сказал, что много помогает Украине, и что разговор с Зеленским был хорошим.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что «много помогает» Украине в войне против России. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном.

В ответ на вопрос, почему США не оказывают Украине такую же поддержку, как Израилю, Трамп заявил: «Я помогаю Украине. Я очень ей помогаю, и это война, которая никогда не должна была начаться. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом».

Дональд Трамп также прокомментировал последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Думаю, это был хороший разговор. Он получил очень тяжелый удар», — отметил он.

Также в связи с этим он повторил, что был очень разочарован разговором с Путиным.

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