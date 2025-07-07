Дональд Трамп сказав, що багато допомагає Україні, і що розмова з Зеленським була гарною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що «багато допомагає» Україні у війні проти Росії. Про це він зазначив під час спілкування з журналістами, коли прямував зі штату Нью-Джерсі до авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона.

У відповідь на запитання, чому США не надають Україні такої ж підтримки, як Ізраїлю, Трамп заявив: «Я допомагаю Україні. Я дуже їй допомагаю, і це війна, яка ніколи не мала статися. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом».

Дональд Трамп також прокоментував останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

«Думаю, це була гарна розмова. Він зазнав дуже жорсткого удару», — зазначив він.

Також у цьому зв’язку він повторив, що був дуже розчарований розмовою з Путіним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.