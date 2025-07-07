Спецпредставник США з питань України Келлог планує зустріч із Зеленським у Римі

Келлог візьме участь у конференції з відновлення України, що відбудеться 10–11 липня за участі світових лідерів.

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Посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим, щоб зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським і взяти участь у конференції з відновлення України. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела.

Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету президента СШа Дональда Трампа.

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