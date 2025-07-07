Укрзалізниця попереджає про значні затримки поїздів — причина в аварії на лінії

В Україні зранку 7 липня низка поїздів курсує із затримкою. Причина —обрив контактної мережі на Хмельниччині. Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 7:00:
«Наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку», — наголошують в УЗ.
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