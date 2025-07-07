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Укрзалізниця попереджає про значні затримки поїздів — причина в аварії на лінії

08:12, 7 липня 2025
Понад десять рейсів курсують із затримкою.
Укрзалізниця попереджає про значні затримки поїздів — причина в аварії на лінії
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В Україні зранку 7 липня низка поїздів курсує із затримкою. Причина —обрив контактної мережі на Хмельниччині. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 7:00:

  • № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;
  • № 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;
  • № 74 Перемишль - Харків +2.51;
  • № 81 Київ - Чоп +2.20;
  • № 705 Київ - Перемишль +2.50;
  • № 12 Львів - Одеса +2.23;
  • №11 Одеса - Львів +1.46;
  • №59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;
  • №26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;
  • №58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;
  • №89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.

«Наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку», — наголошують в УЗ.

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Укрзалізниця

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