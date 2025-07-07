У Хмельницькому конфлікт через будівництво завершився стріляниною — молодик поранив знайомого

Під час сварки 24-річний хмельничанин вистрелив у знайомого з гумової зброї — потерпілий у лікарні, триває слідство.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з мікрорайонів міста. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє поліція регіону.

Як відомо, 4 липня, близько 13:45 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів міста відбулася стрілянина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Попередньо правоохоронці встановили, що в дворі будинку по вул. Народної Волі між двома чоловіками виник конфлікт через будівництво.

Так, під час сварки 24-річний хмельничанин здійснив постріл у свого опонента із спецзасобу для відстрілу гумових куль, в результаті чого 52-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження.

Свідки події викликали швидку та поліцію. Потерпілого госпіталізували до Хмельницької міської лікарні.

Правоохоронці затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри. Слідчі дії тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.