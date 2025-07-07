В Хмельницком конфликт из-за строительства завершился стрельбой — молодой человек ранил знакомого

Во время ссоры 24-летний хмельнитчанин выстрелил в знакомого из резинового оружия — пострадавший в больнице, продолжается следствие.

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В Хмельницком полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из микрорайонов города. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, 4 июля, около 13:45, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов города произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что во дворе дома по ул. Народной Воли между двумя мужчинами возник конфликт из-за строительства.

Во время ссоры 24-летний житель Хмельницкого выстрелил в своего оппонента из специального средства для отстрела резиновых пуль, в результате чего 52-летний местный житель получил телесные повреждения.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевший был госпитализирован в Хмельницкую городскую больницу.

Правоохранители задержали нарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Следственные действия продолжаются.

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