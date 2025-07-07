Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницком конфликт из-за строительства завершился стрельбой — молодой человек ранил знакомого

10:00, 7 июля 2025
Во время ссоры 24-летний хмельнитчанин выстрелил в знакомого из резинового оружия — пострадавший в больнице, продолжается следствие.
В Хмельницком конфликт из-за строительства завершился стрельбой — молодой человек ранил знакомого
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из микрорайонов города. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает полиция региона.

Как известно, 4 июля, около 13:45, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов города произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что во дворе дома по ул. Народной Воли между двумя мужчинами возник конфликт из-за строительства.

Во время ссоры 24-летний житель Хмельницкого выстрелил в своего оппонента из специального средства для отстрела резиновых пуль, в результате чего 52-летний местный житель получил телесные повреждения.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевший был госпитализирован в Хмельницкую городскую больницу.

Правоохранители задержали нарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Хмельницкого районного управления полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

оружие Хмельницкий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вступление в действие нормы о надбавке за знание английского полицейским, прокурорам и чиновникам будет отложено – Кабмин объяснил причины

Сейчас закон об английском языке предусматривает, что надбавка для чиновников, военных, полицейских, прокуроров и других вступит в силу после прекращения военного положения.

Судьям предлагают предоставить прямой доступ к государственным реестрам и базам данных

Комитетский законопроект предлагает разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний по поручению судьи формировать запросы и получать информацию из реестров.

ГСА и ЕСИКС – не предусмотрены: Кабмин «забыл» об электронном правосудии в Национальной программе информатизации

Кабмин даже не указал Государственную судебную администрацию в перечне ответственных органов за информатизацию правосудия, а о ЕСИКС – вообще «забыл».

Верховный Суд высказался о замене военнослужащему, который не явился вовремя на службу, наказания в виде лишения свободы на служебное ограничение

Прокурор утверждал, что апелляционный суд не привел мотивов, по которым он пришел к выводу о возможности исправления осужденного по ч. 5 ст. 407 УК военнослужащего без отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду