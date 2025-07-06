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Бессент раскритиковал Маска на фоне его заявлений: принципы DOGE — популярны, но Илон «им не был»

20:51, 6 июля 2025
В Белом доме намекают, что Илону Маску лучше вернуться в бизнес.
Бессент раскритиковал Маска на фоне его заявлений: принципы DOGE — популярны, но Илон «им не был»
Источник фото: Getty Images
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Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал создание Илоном Маском новой политической силы, заявив, что принципы DOGE (Департамент эффективности правительства), который ранее возглавлял Маск, остаются популярными, однако сам миллиардер «им не был».

Как пишет The Hill, об этом Бессент сказал в эфире программы на CNN. Ведущая Дана Баш поинтересовалась, вызывает ли заявление Маска о запуске «Американской партии» обеспокоенность в администрации Дональда Трампа.

«Посмотрите, принципы DOGE были очень популярны. Я думаю, если взглянуть на опросы — Илон им не был», — ответил Бессент.

Он также добавил, что советы директоров компаний Маска предпочли бы видеть его сосредоточенным на бизнесе:

«Я считаю, что советы директоров его компаний хотели, чтобы он вернулся и управлял ими. Он делает это лучше, чем кто-либо другой. Так что, полагаю, эти советы не одобрили вчерашнего заявления и будут поощрять его сосредоточиться на бизнесе, а не на политике».

Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии «Американская партия». Соответствующая заявка уже появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Это произошло вскоре после того, как Маск покинул администрацию Трампа в конце весны.

Напомним, что ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что думает о создании новой политической силы в США.

«Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять те 80% средних слоев населения! И именно 80% людей с этим согласны», — написал Маск.

До этого он запустил опрос в соцсети, спросив пользователей, настало ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения.

За предложение проголосовали 80,4%, против — 19,6%.

После этого Маск перепубликовал пост и написал «The America Party» («Партия Америки»), вероятно, намекая на название возможной новой политической силы.

Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском возникла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «съехал с катушек», а Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

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США Илон Маск

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