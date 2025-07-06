Бессент розкритикував Маска на фоні його заяв: принципи DOGE — популярні, але Ілон «ним не був»

У Білому домі натякають, що Ілону Маску краще повернутися до бізнесу.

Джерело фото: Getty Images

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Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував створення Ілоном Маском нової політичної сили, заявивши, що принципи DOGE (Департамент ефективності уряду), який раніше очолював Маск, залишаються популярними, однак сам мільярдер «ним не був».

Як пише The Hill, gро це Бессент сказав в ефірі програми на CNN. Ведуча Дана Баш поцікавилася, чи викликає оголошення Маска про запуск «Американської партії» занепокоєння в адміністрації Дональда Трампа.

«Подивіться, принципи DOGE були дуже популярними. Я думаю, якщо поглянути на опитування — Ілон ним не був», — відповів Бессент.

Він також додав, що ради директорів компаній Маска воліють бачити його сконцентрованим на бізнесі:

«Я вважаю, що ради директорів його компаній хотіли, щоб він повернувся й керував ними. Він це робить краще за будь-кого іншого. Тож уявляю, що ці ради не підтримали вчорашню заяву й заохочуватимуть його триматися подалі від політики».

Мільярдер Ілон Маск офіційно подав документи на реєстрацію своєї партії «Американська партія». Відповідна заявка уже з'явилася на сайті Федеральної виборчої комісії США.

Це сталося невдовзі після того, як Маск залишив адміністрацію Трампа наприкінці весни.

Нагадаємо, що раніше Американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що думає про створення нової політичної сили у США.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки»), ймовірно, з натяком на назву можливої нової політичної сили.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду», а Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

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