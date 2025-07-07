Укрзализныця предупреждает о значительных задержках поездов — причина в аварии на линии

Более десяти рейсов курсируют с задержкой.

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В Украине утром 7 июля ряд поездов курсирует с опозданием. Причина — обрыв контактной сети в Хмельницкой области. Об этом сообщает Укрзализныця.

По состоянию на 7:00:

№ 144/142 Рахов, Ивано-Франковск — Сумы, Чернигов +1.44;

№ 22/104 Львов — Харьков, Краматорск +3.16;

№ 74 Перемышль — Харьков +2.51;

№ 81 Киев — Чоп +2.20;

№ 705 Киев — Перемышль +2.50;

№ 12 Львов — Одесса +2.23;

№ 11 Одесса — Львов +1.46;

№ 59/57 Киев — Ужгород, Ясиня +2.20;

№ 26/136 Одесса — Ясиня, Черновцы +2.12;

№ 25/135 Ясиня, Черновцы — Одесса +1.13;

№ 58/60 Ужгород, Ясиня — Киев +1.09;

№ 89/125/129 Полтава, Киев — Перемышль, Мукачево +19 мин.

«В настоящее время движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Приносим извинения и ускоряемся — поезда уже сокращают отставание от графика», — подчёркивают в УЗ.

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