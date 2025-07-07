Укрзализныця предупреждает о значительных задержках поездов — причина в аварии на линии

В Украине утром 7 июля ряд поездов курсирует с опозданием. Причина — обрыв контактной сети в Хмельницкой области. Об этом сообщает Укрзализныця.
По состоянию на 7:00:
«В настоящее время движение на двухпутном перегоне осуществляется по одному пути, продолжаются работы по восстановлению контактной сети. Приносим извинения и ускоряемся — поезда уже сокращают отставание от графика», — подчёркивают в УЗ.
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