Спецпредставитель США по Украине Келлог планирует встречу с Зеленским в Риме

Келлог примет участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля с участием мировых лидеров.

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Посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует на этой неделе посетить Рим, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и принять участие в конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

Келлог будет частью американской делегации на конференции, которую 10 и 11 июля принимает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На конференции планируют присутствовать Владимир Зеленский, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

Пока неизвестно, присоединятся ли к Келлогу другие члены кабинета президента США Дональда Трампа.

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