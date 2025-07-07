Дональд Трамп пригрозив додатковими тарифами країнам, які підтримують БРІКС

Трамп заявив про введення додаткових 10% мит для країн, які приєднаються до «антиамериканської політики» БРІКС.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які приєднаються до «антиамериканської політики» БРІКС, будуть обкладатися додатковими 10% митами.

«Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена ДОДАТКОВИМ тарифом у розмірі 10%. Жодних винятків з цієї політики не буде. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Його коментар з’явився після того, як члени БРІКС розкритикували його тарифну політику, а також запропоновані реформи Міжнародного валютного фонду.

Які країни входять до групи БРІКС

Спершу до складу БРІКС входили Бразилія, Росія, Індія та Китай, а дещо пізніша до них приєдналася Південно-Африканська Республіка (ПАР). А минулого року до економічного блоку офіційно вступили Іран, Єгипет, ОАЕ та Ефіопія.

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