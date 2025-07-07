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В ГНС ответили, можно ли получить налоговую скидку по молодежному жилищному кредиту

11:49, 7 июля 2025
Получить налоговую скидку можно только по тем процентам по кредиту, которые были уплачены заемщиком самостоятельно, без полной компенсации из бюджета.
В ГНС ответили, можно ли получить налоговую скидку по молодежному жилищному кредиту
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, имеет ли право на налоговую скидку гражданин, который воспользовался условиями молодежного жилищного кредита.

Согласно подпункту 166.3.1 пункта 166.3 статьи 166 Налогового кодекса Украины, налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку для уменьшения облагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений пункта 164.6 статьи 164 НКУ, такие фактически осуществлённые им в течение отчетного налогового года расходы, в частности, как часть суммы процентов, уплаченных этим налогоплательщиком за пользование ипотечным жилищным кредитом, определяемую в соответствии со статьей 175 НКУ.

Так, налогоплательщик-резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валюте, фактически уплаченных в течение отчетного налогового года (пункт 175.1 статьи 175 НКУ). То есть возврат налога на доходы физических лиц может осуществляться только в пределах сумм, фактически поступивших в бюджет от конкретного налогоплательщика в отчетном году.

Таким образом, если условиями молодежного жилищного кредита предусмотрена полная или частичная компенсация за счёт бюджетных средств процентов по такому кредиту, то претендовать на налоговую скидку получатель такого молодежного кредита может только в части лично уплаченных им процентов, но при соблюдении других условий, выполнение которых является обязательным для получения права на налоговую скидку. В случае полной компенсации процентов по кредиту за счёт бюджетных средств налогоплательщик не имеет законодательных оснований на налоговую скидку по такому кредитному договору.

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