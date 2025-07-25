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Яка відповідальність настає за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу — роз’яснення

07:00, 25 липня 2025
Порушення умов податкової розстрочки може призвести до дострокового розірвання договору та нарахування пені й штрафів.
Яка відповідальність настає за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу — роз’яснення
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Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, яка відповідальність за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу.

Відповідно до п.п. 100.12.2 п. 100.12 ст. 100 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі якщо платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу, то договори про розстрочення (відстрочення) можуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу.

Пунктом 4.6 розд. IV Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, визначено, що з дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені (відстрочені) суми, що залишились несплачені, нараховуються пеня та штраф у розмірах, передбачених ПКУ.

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