Яка відповідальність настає за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу — роз’яснення

Порушення умов податкової розстрочки може призвести до дострокового розірвання договору та нарахування пені й штрафів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, яка відповідальність за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу.

Відповідно до п.п. 100.12.2 п. 100.12 ст. 100 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі якщо платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу, то договори про розстрочення (відстрочення) можуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу.

Пунктом 4.6 розд. IV Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, визначено, що з дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені (відстрочені) суми, що залишились несплачені, нараховуються пеня та штраф у розмірах, передбачених ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.