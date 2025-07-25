Какая ответственность наступает за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга - разъяснение

Нарушение условий налоговой рассрочки может привести к досрочному расторжению договора и начислению пени и штрафов.

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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, какая ответственность предусмотрена за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга.

Согласно п.п. 100.12.2 п. 100.12 ст. 100 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями, в случае нарушения налогоплательщиком условий погашения рассроченного налогового обязательства или налогового долга либо отсроченного налогового обязательства или налогового долга, договоры о рассрочке (отсрочке) могут быть досрочно расторгнуты по инициативе контролирующего органа.

Пунктом 4.6 разд. IV Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) плательщиков налогов, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10.10.2013 № 574, определено, что с дня, следующего за днем расторжения договора, на рассроченные (отсроченные) суммы, оставшиеся неуплаченными, начисляются пеня и штраф в размерах, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

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