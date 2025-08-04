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Ворог атакував Одесу та район шахедами: горіли радіоринок і гуртожиток, фото

08:30, 4 серпня 2025
Також постраждав приватний будинок.
Ворог атакував Одесу та район шахедами: горіли радіоринок і гуртожиток, фото
Фото: ДСНС
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У ніч на 4 серпня ворог атакував Одесу та район шахедами. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

За даними ДСНС, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

Окрім цього в Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

Як відомо, в ніч на 24 липня Росія завдала масованого удару шахедами по Одесі. Внаслідок атаки постраждав легендарний ринок "Привоз".  

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ДСНС Одеса шахеди обстріл

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