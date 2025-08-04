Враг атаковал Одессу и район шахедами: горели радиорынок и общежитие, фото

Также пострадал частный дом.

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В ночь на 4 августа враг атаковал Одессу и район шахедами. К счастью, погибших и пострадавших нет.

По данным ГСЧС, наибольшие разрушения получила территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в своем дворе.

Как известно, в ночь на 24 июля Россия нанесла массированный удар шахедам по Одессе. В результате атаки пострадал легендарный рынок "Привоз".

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