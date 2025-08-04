В ГИАМ разъяснили порядок осуществления государственного рыночного надзора за строительной продукцией

Ежегодно ГИАМ утверждает Секторальный план рыночного надзора, по которому проводятся проверки отдельных типов, категорий или групп строительной продукции.

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Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разъяснила порядок осуществления государственного рыночного надзора за строительной продукцией.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2025 года отменяется мораторий на проверки, действовавший в период военного положения. Соответствующие изменения внесены в постановление КМУ №303.

«Это является частью обязательств Украины в рамках реализации Ukraine Facility Plan — ключевого проводника экономического восстановления, трансформации и интеграции в европейский рынок.

Ежегодно ГИАМ утверждает Секторальный план рыночного надзора, по которому проводятся проверки отдельных типов, категорий или групп строительной продукции.

В этом году инспекторы рыночного надзора впервые провели ряд таких проверок и разъясняют наиболее типичные ошибки, выявленные в ходе их проведения», — заявили в ведомстве.

Что показал первый практический опыт?

Достаточно часто фиксируется распространение строительной продукции, на которой отсутствует знак соответствия техническим регламентам (как на этикетке, так и на упаковке), а также в отношении которой не составлена Декларация показателей.

В таких случаях ГИАМ принимает решение об ограничении предоставления продукции на рынке: устраняется формальное несоответствие, устанавливается цепочка поставки — от распространителя к производителю, и проводится проверка такой продукции.

Во время проверки нередко выясняется, что на месте распространения продукции имеется только сертификат соответствия, выданный органом сертификации.

Подчеркивается, что технический регламент не предусматривает проведение сертификации строительной продукции. Обязательными являются наличие знака соответствия техническим регламентам и Декларации показателей, составленной производителем.

В случае отсутствия этих требований или выявления других нарушений, ГИАМ определяет, что именно необходимо устранить и в какой срок.

После устранения недостатков производитель подает уведомление о выполнении решения, если вся информация корректна — ограничения снимаются. Если же информация неполная, сомнительная или отсутствует — проводится проверка состояния выполнения такого решения.

В ведомстве обращают внимание, что согласно статье 11 ЗУ «О предоставлении строительной продукции на рынке», производитель обязан составить декларацию показателей строительной продукции и нанести знак соответствия техническим регламентам. В то же время распространитель, согласно статье 14 этого Закона, должен убедиться в наличии такого знака на продукции!

Подчеркивается, что в случае выявления нарушений, предусмотренных статьей 44 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле не пищевой продукции» и статьей 46 ЗУ «О предоставлении строительной продукции на рынке», составляется протокол, дело передается на рассмотрение, и в течение 15 дней может быть принято решение о наложении штрафа в размере от 17 000 до 340 000 грн.

Контроль за соблюдением технических регламентов осуществляется в соответствии с Законом Украины «О предоставлении строительной продукции на рынке», который имплементирует Регламент ЕС № 305/2011, и является частью нашего движения к полной соответствии европейским стандартам качества и интеграции в рынок ЕС.

Как убедиться, что ваша продукция соответствует всем требованиям?

Проверить правильность оформления декларации показателей строительной продукции.

Образец знака соответствия техническим регламентам

Составить декларацию в кабинете ЕДСМГС

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