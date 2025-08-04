У ДІАМ роз’яснили порядок здійснення державного ринкового нагляду за будівельною продукцією

Щороку ДІАМ затверджує Секторальний план ринкового нагляду, за яким здійснюються перевірки окремих типів, категорій або груп будівельної продукції.

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Державна інспекція архітектури та містобудування України роз’яснила порядок здійснення державного ринкового нагляду за будівельною продукцією.

У відомстві нагадали, що з 1 січня 2025 року скасовано мораторій на перевірки, який діяв у період воєнного стану. Відповідні зміни внесено до постанови КМУ №303.

«Це є частиною зобов’язань України в межах реалізації Ukraine Facility Plan — ключового провідника економічного відновлення, трансформації та інтеграції в європейський ринок.

Щороку ДІАМ затверджує Секторальний план ринкового нагляду, за яким здійснюються перевірки окремих типів, категорій або груп будівельної продукції.

Цього року інспектори ринкового нагляду вперше провели низку таких перевірок і розʼяснюють найтиповіші помилки, виявлені під час їх проведення», - заявили у відомстві.

Що показав перший практичний досвід?

Досить часто фіксується розповсюдження будівельної продукції, на якій відсутній знак відповідності технічним регламентам (як на етикетці, так і на упаковці), а також щодо якої не складена Декларація показників.

У таких випадках ДІАМ приймає рішення про обмеження надання продукції на ринку: усувається формальна невідповідність, встановлюється ланцюг постачання — від розповсюджувача до виробника, і проводиться перевірка такої продукції.

Під час перевірки нерідко з'ясовується, що на місці розповсюдження продукції наявний лише сертифікат відповідності, виданий органом сертифікації.

Наголошується, що технічним регламентом не передбачено здійснення сертифікації будівельної продукції. Обов’язковими є наявність знака відповідності технічним регламентам та Декларації показників, складеної виробником.

У разі відсутності цих вимог або виявлення інших порушень, ДІАМ визначає, що саме потрібно усунути та у який строк.

Після усунення недоліків виробник подає повідомлення про виконання рішення, якщо вся інформація коректна — обмеження знімаються. Якщо ж інформація неповна, сумнівна або відсутня — проводиться перевірка стану виконання такого рішення.

У відомстві звертають увагу, що відповідно до статті 11 ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку», виробник зобов’язаний скласти декларацію показників будівельної продукції та нанести знак відповідності технічним регламентам. Водночас розповсюджувач, згідно зі статтею 14 цього Закону, повинен переконатися в наявності такого знака на продукції!

Наголошується, що у разі виявлення порушень, передбачених статтею 44 ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та статтею 46 ЗУ «Про надання будівельної продукції на ринку», складається протокол, справу передають на розгляд, і протягом 15 днів може бути прийнято рішення про накладення штрафу в розмірі від 17 000 до 340 000 грн.

Контроль за дотриманням технічних регламентів здійснюється відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», що імплементує Регламент ЄС № 305/2011, і є частиною нашого руху до повної відповідності європейським стандартам якості та інтеграції в ринок ЄС.

Як переконатися, що ваша продукція відповідає всім вимогам?

Перевірити правильність оформлення декларації показників будівельної продукції.

Зразок знака відповідності технічним регламентам

Скласти декларацію в кабінеті ЄДЕССБ.

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