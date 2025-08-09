Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна — Axios

Представники України, США та кількох європейських країн цими вихідними планують зустрітись у Великій Британії, аби узгодити позиції перед зустріччю президента США Дональда Трампа з Путіним. Про це пише видання Axios.

Як стало відомо, ідея проведення зустрічі уповноважених осіб у Великій Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими та європейськими чиновниками 8 серпня.

Україна та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій.

Також Axios зазначає, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час спілкування повідомив учасникам, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна погодиться поступитися Луганською і Донецькою областями, а також Кримом.

За словами джерел, у деяких учасників розмови склалося враження, що Путін відмовився від претензій на дві інші області України - Запорізької та Херсонської.

Однак наступного дня, як повідомляється, Віткофф провів ще один відеодзвінок із високопоставленими українськими та європейськими чиновниками. Він уточнив, що Путін погодився заморозити нинішні позиції в цих областях.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

