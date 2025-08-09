Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна — Axios

13:44, 9 серпня 2025
Чиновники працюватимуть над досягненням спільних позицій перед зустріччю Трампа і Путіна.
Високопосадовці США, України і ЄС зустрінуться у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна — Axios
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представники України, США та кількох європейських країн цими вихідними планують зустрітись у Великій Британії, аби узгодити позиції перед зустріччю президента США Дональда Трампа з Путіним. Про це пише видання Axios.

Як стало відомо, ідея проведення зустрічі уповноважених осіб у Великій Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими та європейськими чиновниками 8 серпня.

Україна та частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій.

Також Axios зазначає, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час спілкування повідомив учасникам, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна погодиться поступитися Луганською і Донецькою областями, а також Кримом.

За словами джерел, у деяких учасників розмови склалося враження, що Путін відмовився від претензій на дві інші області України - Запорізької та Херсонської.

Однак наступного дня, як повідомляється, Віткофф провів ще один відеодзвінок із високопоставленими українськими та європейськими чиновниками. Він уточнив, що Путін погодився заморозити нинішні позиції в цих областях.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. 

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду