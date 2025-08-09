Практика судов
Высокопоставленные чиновники США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина — Axios

13:44, 9 августа 2025
Чиновники будут работать над достижением общих позиций перед встречей Трампа и Путина.
Представители Украины, США и нескольких европейских стран в эти выходные планируют встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед встречей президента США Дональда Трампа с Путиным. Об этом пишет издание Axios. 

Как стало известно, идея проведения встречи уполномоченных в Великобритании возникла во время видеоконференции между американскими, украинскими и европейскими чиновниками 8 августа.

Украина и часть союзников по НАТО обеспокоены тем, что Трамп может согласиться с условиями Путина без учета их позиций.

Также Axios отмечает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф во время общения сообщил участникам, что Путин согласился прекратить войну, если Украина согласится уступить Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

По словам источников, у некоторых участников разговора создалось впечатление, что Путин отказался от претензий на две другие области Украины – Запорожскую и Херсонскую.

Однако, на следующий день, как сообщается, Виткофф провел еще один видеозвонок с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками. Он уточнил, что Путин согласился заморозить нынешние позиции в этих областях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дарить свои земли оккупантам.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

