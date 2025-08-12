​Зв’язок буде у горах, під час негоди та знеструмлень — ​Україна запускає Starlink Direct to Cell

Михайло Федоров заявив, що Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell — супутниковий зв’язок без спеціального обладнання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перший віце-прем’єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв оприлюднити 12 серпня «суперновину» у сфері мобільного інтернету та зв’язку.

Згодом він повідомив, що Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell.

«Ця технологія дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS», - заявив він.

Федоров підкреслив, що завдяки супутниковій технології користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-карткою. Українці зможуть залишатися на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.

«Головна умова для технології — пряма видимість неба.

Під час зустрічі ми успішно обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник просто зі смартфонів», - сказав посадовець.

Також міністр цифрової трансформації підкреслив, що Україна серед перших країн у світі разом із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, які запускають технологію Direct to Cell.

Наразі технологія проходить етап бета-тестування, а офіційний запуск запланований уже цієї осені.

Ще того року «Судово-юридична газета» писала, що в Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Кабмін ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Тоді Михайло Федоров зазначив, що в трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот мав тривати 2 роки та пройти у два етапи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.