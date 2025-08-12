Связь будет в горах, во время непогоды и отключений — Украина запускает Starlink Direct to Cell

Михаил Федоров заявил, что Украина одной из первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell — спутниковую связь без специального оборудования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал 12 августа опубликовать «суперновость» в сфере мобильного интернета и связи.

Позже он сообщил, что Украина одной из первых в мире в условиях войны запускает технологию Starlink Direct to Cell.

«Вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым мы протестировали Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS», — заявил он.

Федоров подчеркнул, что благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогое оборудование — достаточно 4G-смартфона с SIM- или eSIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или отключений электроэнергии.

«Главное условие для технологии — прямая видимость неба.

Во время встречи мы успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник прямо со смартфонов», — сказал чиновник.

Также министр цифровой трансформации отметил, что Украина в числе первых стран мира вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией запускает технологию Direct to Cell.

Сейчас технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью.

Еще в прошлом году «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Кабмин утвердил изменения в постановление об использовании радиочастот. Тогда Михаил Федоров отметил, что в трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот должен был длиться 2 года и пройти в два этапа.

«Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей», — сообщил Федоров.

После сообщения о начале тестирования 5G в пилотном режиме источники на телеком-рынке сообщили, что первым городом, где пройдет это тестирование, станет Львов, а позже его могут масштабировать на Киев и Одессу.

