Практика судов
  1. В Украине

Связь будет в горах, во время непогоды и отключений — Украина запускает Starlink Direct to Cell

16:28, 12 августа 2025
Михаил Федоров заявил, что Украина одной из первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell — спутниковую связь без специального оборудования.
Связь будет в горах, во время непогоды и отключений — Украина запускает Starlink Direct to Cell
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал 12 августа опубликовать «суперновость» в сфере мобильного интернета и связи.

Позже он сообщил, что Украина одной из первых в мире в условиях войны запускает технологию Starlink Direct to Cell.

«Вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым мы протестировали Starlink Direct to Cell. Эта технология позволит украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS», — заявил он.

Федоров подчеркнул, что благодаря спутниковой технологии пользователям не нужно покупать дорогое оборудование — достаточно 4G-смартфона с SIM- или eSIM-картой. Украинцы смогут оставаться на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или отключений электроэнергии.

«Главное условие для технологии — прямая видимость неба.

Во время встречи мы успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник прямо со смартфонов», — сказал чиновник.

Также министр цифровой трансформации отметил, что Украина в числе первых стран мира вместе с США, Австралией, Японией, Канадой и Новой Зеландией запускает технологию Direct to Cell.

Сейчас технология проходит этап бета-тестирования, а официальный запуск запланирован уже этой осенью.

Еще в прошлом году «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Кабмин утвердил изменения в постановление об использовании радиочастот. Тогда Михаил Федоров отметил, что в трех городах протестируют совместимость 5G с военным оборудованием. Пилот должен был длиться 2 года и пройти в два этапа.

«Во время испытаний НКЭК и Украинский государственный центр радиочастот проверят, не влияет ли оборудование 5G на работу военных сетей», — сообщил Федоров.

После сообщения о начале тестирования 5G в пилотном режиме источники на телеком-рынке сообщили, что первым городом, где пройдет это тестирование, станет Львов, а позже его могут масштабировать на Киев и Одессу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва