На Закарпатті зійшов з рейок пасажирський поїзд 39/40 Запоріжжя — Солотвино: що з пасажирами

16:54, 15 серпня 2025
З рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда Запоріжжя — Солотвино.
На Закарпатті зійшов з рейок пасажирський поїзд 39/40 Запоріжжя — Солотвино: що з пасажирами
На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино. За інформацією Укрзалізниці, інцидент стався без постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади. Попередня версія причини — «викид» рейки через аномальну спеку, остаточні обставини встановлюватиме спеціальна комісія.

Через подію рух поїздів у регіоні частково обмежено. Приміський поїзд №6581 Королево — Батьово курсуватиме лише до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ просять дочекатися повідомлення про об’їзний маршрут.

У компанії кажуть, що працюють над відновленням руху і забезпечать доставку всіх пасажирів до місця призначення.

Укрзалізниця

