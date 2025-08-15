На Закарпатье сош5л с рельсов пассажирский поезд 39/40 Запорожье — Солотвино: что с пассажирами

С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда Запорожья — Солотвино.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье произошло сходжение трех вагонов пассажирского поезда №39/40 Запорожье — Солотвино. По информации Укрзализныци, инцидент произошел без пострадавших среди пассажиров и поездной бригады. Предварительная версия причины — «выброс» рельса из-за аномальной жары, окончательные обстоятельства установит специальная комиссия.

Из-за происшествия движение поездов в регионе частично ограничено. Пригородный поезд №6581 Королево — Батево будет курсировать только до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино — Киев просят дождаться сообщения об объездном маршруте.

В компании заявляют, что работают над восстановлением движения и обеспечат доставку всех пассажиров к месту назначения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.