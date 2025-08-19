США долучаться до питання повернення українських дітей з РФ та звільненню полонених

У Вашингтоні Зеленський і Трамп домовилися про спільну роботу над звільненням полонених та поверненням викрадених дітей.

Під час зустрічі у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський та його колега із США Дональд Трамп обговорили ситуацію на фронті, звільнення українських полонених, повернення викрадених Росією дітей, гарантії безпеки та двосторонню співпрацю.

Окрему увагу приділили темі дітей, незаконно вивезених з України. Зеленський наголосив, що це одне з найбільш болючих питань для українців, адже йдеться щонайменше про 20 тисяч дітей. Він подякував першій леді США Меланії Трамп за її увагу до проблеми та за лист, який вона передала Володимиру Путіну. Президент України також попросив Дональда Трампа передати Меланії Трамп лист подяки від Олени Зеленської.

Окрім цього, сторони обговорили питання звільнення українських військових і цивільних, які перебувають у російському полоні, деякі ще з 2014 року. Зеленський підкреслив, що їхнє повернення має стати обов’язковою частиною мирного процесу.

«Ми обговорили це з Президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх. Не тільки військовополонених, але й цивільних – журналістів, політв’язнів. Ми домовилися над цим працювати», — заявив Зеленський.

