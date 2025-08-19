США приобщатся к вопросу возвращения украинских детей из РФ и освобождению пленных

В Вашингтоне Зеленский и Трамп договорились о совместной работе над освобождением пленных и возвращением похищенных детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время встречи в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп обсудили ситуацию на фронте, освобождение украинских пленных, возвращение похищенных Россией детей, гарантии безопасности и двустороннее сотрудничество.

Отдельное внимание уделили теме детей, незаконно вывезенных из Украины. Зеленский подчеркнул, что это один из самых болезненных вопросов для украинцев, ведь речь идет как минимум о 20 тысячах детей. Он поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее внимание к проблеме и за письмо, которое она передала Владимиру Путину. Президент Украины также попросил Дональда Трампа передать Мелании Трамп письмо благодарности от Елены Зеленской.

Кроме того, стороны обсудили вопрос освобождения украинских военных и гражданских, находящихся в российском плену, некоторые из них — еще с 2014 года. Зеленский подчеркнул, что их возвращение должно стать обязательной частью мирного процесса.

«Мы обсудили это с Президентом Соединенных Штатов Америки. Он согласился, что система непростая, но будет помогать мне в вопросе обмена всех на всех. Не только военнопленных, но и гражданских — журналистов, политзаключенных. Мы договорились работать над этим», — заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.