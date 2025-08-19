Марко Рубіо очолить групу радників з нацбезпеки щодо гарантій безпеки для України, – WSJ

Марко Рубіо очолить групу США і НАТО для підготовки проекту гарантій безпеки Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо стане керівником робочої групи з радників з національної безпеки та представники НАТО. Група працюватиме над підготовкою проекту гарантій безпеки для України, повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, проект базуватиметься на чотирьох ключових напрямах:

забезпечення військової присутності;

посилення протиповітряної оборони;

постачання озброєнь;

моніторинг дотримання умов перемир’я.

Очікується, що Рубіо поєднуватиме обов’язки державного секретаря та радника з національної безпеки щонайменше протягом шести місяців. Як повідомили три високопосадовці Білого дому, низка ключових радників президента Дональда Трампа виступають за те, щоб ця модель стала постійною.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів.

