Марко Рубіо очолить групу радників з нацбезпеки щодо гарантій безпеки для України, – WSJ

10:46, 19 серпня 2025
Марко Рубіо очолить групу США і НАТО для підготовки проекту гарантій безпеки Україні.
Фото: Associated Press
Державний секретар США Марко Рубіо стане керівником робочої групи з радників з національної безпеки та представники НАТО. Група працюватиме над підготовкою проекту гарантій безпеки для України, повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, проект базуватиметься на чотирьох ключових напрямах:

  • забезпечення військової присутності;
  • посилення протиповітряної оборони;
  • постачання озброєнь;
  • моніторинг дотримання умов перемир’я.

Очікується, що Рубіо поєднуватиме обов’язки державного секретаря та радника з національної безпеки щонайменше протягом шести місяців. Як повідомили три високопосадовці Білого дому, низка ключових радників президента Дональда Трампа виступають за те, щоб ця модель стала постійною.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гарантії безпеки для України планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів.

