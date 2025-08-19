Марко Рубио возглавит группу советников по нацбезопасности относительно гарантий безопасности для Украины, – WSJ

Марко Рубио возглавит группу США и НАТО для подготовки проекта гарантий безопасности Украине.

Фото: Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио станет руководителем рабочей группы из советников по национальной безопасности и представители НАТО. Группа будет работать над подготовкой проекта гарантий безопасности для Украины, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, проект будет базироваться на четырех ключевых направлениях:

обеспечение военного присутствия;

усиление противовоздушной обороны;

поставки вооружений;

мониторинг соблюдения условий перемирия.

Ожидается, что Рубио будет совмещать обязанности государственного секретаря и советника по национальной безопасности как минимум в течение шести месяцев. Как сообщили три высокопоставленных чиновника Белого дома, ряд ключевых советников президента Дональда Трампа выступают за то, чтобы эта модель стала постоянной.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», гарантии безопасности для Украины планируют формализовать на бумаге в течение ближайших 7-10 дней.

