$11 000 за астму – у Києві кардіолог через посередника продавав діагнози

17:36, 20 серпня 2025
У Києві викрили схему продажу фіктивних діагнозів для ухилення від мобілізації.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура оголосила підозри лікарю-кардіологу приватного медичного центру та посереднику, які організували схему видачі фіктивних діагнозів для зняття військовозобов’язаних із військового обліку. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрювані скеровували клієнта до лікарів державних медичних закладів, де його фіктивно «лікували» на стаціонарі та навчали, як симулювати симптоми для отримання діагнозу «бронхіальна астма з ускладненнями на серце». Загальна сума за послуги становила $11 000, причому кожен етап — від консультацій до «лікування» — мав окрему ціну. Під контролем правоохоронців чоловік сплатив $5 500 за початковий етап, після чого отримав медичний висновок про проблеми з серцем через астму, що дозволяло йому уникнути військової служби.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 КК України як пособництво в отриманні неправомірної вигоди працівниками медзакладів за вчинення дій в інтересах третьої особи за попередньою змовою. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють інших медичних працівників, причетних до схеми підробки документів і встановлення фіктивних діагнозів.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
