$11 000 за астму – в Киеве кардиолог через посредника продавал диагнозы

17:36, 20 августа 2025
В Киеве раскрыли схему продажи фиктивных диагнозов для уклонения от мобилизации.
$11 000 за астму – в Киеве кардиолог через посредника продавал диагнозы
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура объявила подозрения врачу-кардиологу частного медицинского центра и посреднику, которые организовали схему выдачи фиктивных диагнозов для снятия военнообязанных с воинского учета. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые направляли клиента к врачам государственных медицинских учреждений, где его фиктивно «лечили» в стационаре и учили, как симулировать симптомы для получения диагноза «бронхиальная астма с осложнениями на сердце». Общая сумма за услуги составила $11 000, причем каждый этап — от консультаций до «лечения» — имел отдельную цену. Под контролем правоохранителей мужчина заплатил $5 500 за начальный этап, после чего получил медицинское заключение о проблемах с сердцем из-за астмы, что позволяло ему избежать военной службы.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 354 УК Украины как пособничество в получении неправомерной выгоды работниками медучреждений за совершение действий в интересах третьего лица по предварительному сговору. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время правоохранители устанавливают других медицинских работников, причастных к схеме подделки документов и установления фиктивных диагнозов.

