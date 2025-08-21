Практика судів
  1. В Україні

У НАЗК роз’яснили, як саме перевіряють кандидатів на посади публічної служби

19:10, 21 серпня 2025
Якщо виявлені недостовірні дані на понад, ніж 302 тисячі грн, це може стати підставою для відмови у призначенні.
У НАЗК роз’яснили, як саме перевіряють кандидатів на посади публічної служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції є одним із 10 органів, уповноважених проводити спеціальну перевірку кандидатів на посади у публічному секторі.

Під час такої перевірки НАЗК здійснює експрес-аналіз майнового стану кандидата. Зокрема, перевіряється:

  • достовірність даних у декларації (наявність рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, бізнесу, коштів на банківських рахунках, готівки, криптовалюти, доходів та фінансових зобов’язань);
  • відповідність витрат офіційним доходам кандидата та членів його сім’ї.

Якщо під час перевірки виявлено недостовірні дані на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2025 році — 302 800 грн), це може стати підставою для відмови у призначенні або обранні кандидата на посаду.

За результатами аналізу НАЗК може ініціювати повну перевірку декларації чи моніторинг способу життя кандидата. Якщо виявлено ознаки корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, таких як недостовірне декларування, набуття необґрунтованих активів чи незаконного збагачення кандидата на посаду, Агентство має право:

  • складати адмінпротокол і передавати його до суду;
  • направляти матеріали до правоохоронних органів;
  • передавати їх до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для стягнення необґрунтованих активів у дохід держави.

При цьому орган, що проводить спецперевірку, зобов’язаний надати кандидату п’ять робочих днів для пояснень чи виправлення розбіжностей у декларації. Саме ці пояснення можуть суттєво вплинути на остаточну оцінку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

держслужбовці НАЗК призначення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва