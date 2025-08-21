У НАЗК роз’яснили, як саме перевіряють кандидатів на посади публічної служби

Національне агентство з питань запобігання корупції є одним із 10 органів, уповноважених проводити спеціальну перевірку кандидатів на посади у публічному секторі.
Під час такої перевірки НАЗК здійснює експрес-аналіз майнового стану кандидата. Зокрема, перевіряється:
Якщо під час перевірки виявлено недостовірні дані на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2025 році — 302 800 грн), це може стати підставою для відмови у призначенні або обранні кандидата на посаду.
За результатами аналізу НАЗК може ініціювати повну перевірку декларації чи моніторинг способу життя кандидата. Якщо виявлено ознаки корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, таких як недостовірне декларування, набуття необґрунтованих активів чи незаконного збагачення кандидата на посаду, Агентство має право:
При цьому орган, що проводить спецперевірку, зобов’язаний надати кандидату п’ять робочих днів для пояснень чи виправлення розбіжностей у декларації. Саме ці пояснення можуть суттєво вплинути на остаточну оцінку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.