У НАЗК роз’яснили, як саме перевіряють кандидатів на посади публічної служби

Якщо виявлені недостовірні дані на понад, ніж 302 тисячі грн, це може стати підставою для відмови у призначенні.

Національне агентство з питань запобігання корупції є одним із 10 органів, уповноважених проводити спеціальну перевірку кандидатів на посади у публічному секторі.

Під час такої перевірки НАЗК здійснює експрес-аналіз майнового стану кандидата. Зокрема, перевіряється:

достовірність даних у декларації (наявність рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, бізнесу, коштів на банківських рахунках, готівки, криптовалюти, доходів та фінансових зобов’язань);

відповідність витрат офіційним доходам кандидата та членів його сім’ї.

Якщо під час перевірки виявлено недостовірні дані на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2025 році — 302 800 грн), це може стати підставою для відмови у призначенні або обранні кандидата на посаду.

За результатами аналізу НАЗК може ініціювати повну перевірку декларації чи моніторинг способу життя кандидата. Якщо виявлено ознаки корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, таких як недостовірне декларування, набуття необґрунтованих активів чи незаконного збагачення кандидата на посаду, Агентство має право:

складати адмінпротокол і передавати його до суду;

направляти матеріали до правоохоронних органів;

передавати їх до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для стягнення необґрунтованих активів у дохід держави.

При цьому орган, що проводить спецперевірку, зобов’язаний надати кандидату п’ять робочих днів для пояснень чи виправлення розбіжностей у декларації. Саме ці пояснення можуть суттєво вплинути на остаточну оцінку.

