В НАПК разъяснили, как именно проверяют кандидатов на должности публичной службы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции является одним из 10 органов, уполномоченных проводить специальную проверку кандидатов на должности в публичном секторе.
Во время такой проверки НАПК осуществляет экспресс-анализ имущественного состояния кандидата. В частности, проверяется:
Если во время проверки выявлены недостоверные данные на сумму более 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2025 году — 302 800 грн), это может стать основанием для отказа в назначении или избрании кандидата на должность.
По результатам анализа НАПК может инициировать полную проверку декларации или мониторинг образа жизни кандидата. Если выявлены признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, таких как недостоверное декларирование, приобретение необоснованных активов или незаконное обогащение кандидата на должность, Агентство имеет право:
При этом орган, проводящий спецпроверку, обязан предоставить кандидату пять рабочих дней для объяснений или исправления расхождений в декларации. Именно эти объяснения могут существенно повлиять на окончательную оценку.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.