В НАПК разъяснили, как именно проверяют кандидатов на должности публичной службы

19:10, 21 августа 2025
Если обнаружены недостоверные данные на более чем 302 тысячи грн, это может стать основанием для отказа в назначении.
В НАПК разъяснили, как именно проверяют кандидатов на должности публичной службы
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции является одним из 10 органов, уполномоченных проводить специальную проверку кандидатов на должности в публичном секторе.

Во время такой проверки НАПК осуществляет экспресс-анализ имущественного состояния кандидата. В частности, проверяется:

  • достоверность данных в декларации (наличие движимого и недвижимого имущества, корпоративных прав, бизнеса, средств на банковских счетах, наличных, криптовалюты, доходов и финансовых обязательств);
  • соответствие расходов официальным доходам кандидата и членов его семьи.

Если во время проверки выявлены недостоверные данные на сумму более 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2025 году — 302 800 грн), это может стать основанием для отказа в назначении или избрании кандидата на должность.

По результатам анализа НАПК может инициировать полную проверку декларации или мониторинг образа жизни кандидата. Если выявлены признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, таких как недостоверное декларирование, приобретение необоснованных активов или незаконное обогащение кандидата на должность, Агентство имеет право:

  • составлять админпротокол и передавать его в суд;
  • направлять материалы в правоохранительные органы;
  • передавать их в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для взыскания в доход государства необоснованных активов.

При этом орган, проводящий спецпроверку, обязан предоставить кандидату пять рабочих дней для объяснений или исправления расхождений в декларации. Именно эти объяснения могут существенно повлиять на окончательную оценку.

