ДБР передало до суду справу військовослужбовця, який передавав ворогу дані про полігони ЗСУ

Слідство встановило, що військовослужбовець передав російським спецслужбам дані про полігони ЗСУ в чотирьох областях.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно військовослужбовця, який добровільно передавав агресору інформацію про дислокацію навчальних полігонів у кількох регіонах України, зокрема на Черкащині. Внаслідок ворожих ударів загинув один український військовий, ще семеро зазнали поранень.

Як вказують у ДБР, слідство встановило, що з листопада 2024 по травень 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який нині служить у Збройних Силах РФ. Він передавав координати військових об’єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях, а також дані про кількість особового складу.

За даними ДБР, чоловік свідомо погодився на співпрацю з російськими спецслужбами та передавав інформацію. Сума завданих державі збитків перевищує 1,5 млн грн.

Обвинувальний акт щодо військовослужбовця направлено до суду. Йому інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України), санкція статті передбачає довічне ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

