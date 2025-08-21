ГБР передало в суд дело военнослужащего, который передавал врагу данные о полигонах ВСУ

Следствие установило, что военнослужащий передал российским спецслужбам данные о полигонах ВСУ в четырех областях.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего, который добровольно передавал агрессору информацию о дислокации учебных полигонов в нескольких регионах Украины, в частности на Черкащине. В результате вражеских ударов погиб один украинский военный, еще семеро получили ранения.

Как указывают в ГБР, следствие установило, что с ноября 2024 по май 2025 года военный поддерживал связь через мессенджер с бывшим боевиком так называемой «ДНР», который ныне служит в Вооруженных силах РФ. Он передавал координаты военных объектов в Черкасской, Житомирской, Ровенской и Донецкой областях, а также данные о количестве личного состава.

По данным ГБР, мужчина сознательно согласился на сотрудничество с российскими спецслужбами и передавал информацию. Сумма нанесенного государству ущерба превышает 1,5 млн грн.

Обвинительный акт в отношении военнослужащего направлен в суд. Ему инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины), санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

