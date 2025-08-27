Керівні посади в поліції – тільки через конкурс: Кабмін схвалив законопроект

Документ передбачає вдосконалення системи служби в поліції з урахуванням засад антикорупційної політики.

Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає вдосконалення системи служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики.

Зокрема, пропонується:

запровадити конкурсний відбір на керівні посади;

визначити доброчесність як принцип діяльності поліції та один із критеріїв оцінки службової роботи;

встановити додаткові обмеження, пов’язані з проходженням служби;

розширити перелік підстав для припинення служби у разі виявлення порушень чи заборон, передбачених статтею 61 Закону «Про Національну поліцію».

