Керівні посади в поліції – тільки через конкурс: Кабмін схвалив законопроект

12:06, 27 серпня 2025
Документ передбачає вдосконалення системи служби в поліції з урахуванням засад антикорупційної політики.
Фото: Depositphotos
Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає вдосконалення системи служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики.

Зокрема, пропонується:

  • запровадити конкурсний відбір на керівні посади;
  • визначити доброчесність як принцип діяльності поліції та один із критеріїв оцінки службової роботи;
  • встановити додаткові обмеження, пов’язані з проходженням служби;
  • розширити перелік підстав для припинення служби у разі виявлення порушень чи заборон, передбачених статтею 61 Закону «Про Національну поліцію».

Депутати пропонують скасувати вирішальну роль іноземних експертів у формуванні українських судових та правоохоронних органів

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про виключення іноземних експертів з процесу формування українських судових та правоохоронних органів, а також з управління об’єктами державної власності України.

Кабмін вніс зміни до правил бронювання працівників представництв іноземних медіа

Для того, аби представництво іноземного медіа могло забронювати працівників, йому треба відповідати низці критеріїв «критичності».

«Стаття 130 або їдемо в ТЦК» – суд визнав незаконними дії поліцейських, які чіплялися до власника автомобіля, що зламався в дорозі

Суд встановив, що громадянин визнав свою провину у вживанні алкоголю за кермом під тиском поліцейських.

Комітет розгляне законопроект про заборону судам призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору наказу командира

Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець ніс лише реальне покарання у вигляді в’язниці від 5 до 10 років – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Діаспора в особі Світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби

Обмеження для держслужбовців щодо наявності виключно громадянства України було предметом жорстких суперечок з Світовим конгресом українців – голова Міграційної служби.

