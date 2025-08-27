Руководящие должности в полиции – только через конкурс: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно повышения эффективности служебной деятельности полиции». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ предусматривает совершенствование системы службы в полиции с учетом основ государственной антикоррупционной политики.
В частности, предлагается:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.