Руководящие должности в полиции – только через конкурс: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно повышения эффективности служебной деятельности полиции». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает совершенствование системы службы в полиции с учетом основ государственной антикоррупционной политики.

В частности, предлагается:

ввести конкурсный отбор на руководящие должности;

определить добропорядочность как принцип деятельности полиции и один из критериев оценки служебной работы;

установить дополнительные ограничения, связанные с прохождением службы;

расширить перечень оснований для прекращения службы в случае выявления нарушений или запретов, предусмотренных статьей 61 Закона «О Национальной полиции».

