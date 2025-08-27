У Києві оштрафувати водія маршрутки за проїзд на червоне світло – відео

510 гривень штрафу: у Києві маршрутка проїхала перехрестя на заборонний сигнал.

У Святошинському районі столиці патрульні притягнули до відповідальності водія, маршрутний транспортний засіб якого проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Поліцейські склали на керманича постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП («Проїзд на заборонний сигнал світлофора»). Штраф становить 510 гривень.

Правоохоронці нагадують, що сигнали світлофора мають чіткі значення:

зелений дозволяє рух;

жовтий забороняє рух і попереджає про зміну сигналів;

червоний (у тому числі миготливий або два червоні миготливі) забороняє рух.

