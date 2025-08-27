Зеленський звільнив Оксану Маркарову з посади Посла України у США — опубліковано указ

Послом України в Сполучених Штатах Америки стала Ольга Стефанішина.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Оксану Маркарову з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Маркарову Оксану Сергіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом", - йдеться в указі Президента.

Оксана Маркарова була Послом України в США з лютого 2021 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Послом України в Сполучених Штатах Америки.

