Зеленский уволил Оксану Маркарову с должности Посла Украины в США — опубликован указ

Послом Украины в Соединенных Штатах Америки стала Ольга Стефанишина.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Оксану Маркарову с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Маркарову Оксану Сергеевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству", - говорится в указе Президента.

Оксана Маркарова была Послом Украины в США с февраля 2021 года.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

