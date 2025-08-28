Практика судів
  1. В Україні

У Харкові з вересня навчання розпочнеться у підземних школах та на станціях метро

20:45, 28 серпня 2025
До перших класів підуть близько 6 тисяч дітей, а святкування 1 вересня проведуть під землею.
У Харкові з вересня навчання розпочнеться у підземних школах та на станціях метро
З 1 вересня у Харкові учні підуть до семи спеціально збудованих підземних шкіл та шести станцій метрополітену, переобладнаних під навчальні заклади. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

«Ми сьогодні не можемо собі дозволити, щоб діти навчалися на поверхні. Тому ми будуємо підземні школи і першими переобладнали шість станцій метрополітену, де діти вже мають можливість навчатися», — зазначив він та вказав, що крім цього, до 1 вересня буде ще сім підземних шкіл.

За словами мера, цього року до перших класів у Харкові підуть близько 6 тисяч дітей.

«Ми будемо проводити у підземних школах свята 1 вересня. Це дуже важливо для нас, адже дає емоцію нашим маленьким харків’янам», — додав Терехов.

Нагадаємо, що у 2025 році внаслідок ворожих атак у восьми з десяти районів Києва зазнали пошкоджень 63 заклади освіти. Питання виділення бюджетних коштів на їх ремонт і відновлення опрацьовується в Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації.

діти Харків школа

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
