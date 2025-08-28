Практика судов
  1. В Украине

В Харькове с сентября обучение начнется в подземных школах и на станциях метро

20:45, 28 августа 2025
В первые классы пойдут около 6 тысяч детей, а празднование 1 сентября проведут под землей.
В Харькове с сентября обучение начнется в подземных школах и на станциях метро
С 1 сентября в Харькове ученики пойдут в семь специально построенных подземных школ и шесть станций метрополитена, переоборудованных под учебные заведения. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Мы сегодня не можем себе позволить, чтобы дети учились на поверхности. Поэтому мы строим подземные школы и первыми переоборудовали шесть станций метрополитена, где дети уже имеют возможность учиться», — отметил он и указал, что кроме этого, к 1 сентября будет еще семь подземных школ.

По словам мэра, в этом году в первые классы в Харькове пойдут около 6 тысяч детей.

«Мы будем проводить в подземных школах праздники 1 сентября. Это очень важно для нас, ведь дает эмоцию нашим маленьким харьковчанам», — добавил Терехов.

Напомним, что в 2025 году в результате вражеских атак в восьми из десяти районов Киева пострадали 63 учебных заведения. Вопрос выделения бюджетных средств на их ремонт и восстановление прорабатывается в Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации.

дети Харьков школа

