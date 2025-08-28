На Рівненщині на місцях колишньої «бурштинової лихоманки» тепер проводять екскурсії

Колись там були болота, які перетворили на одну з найбільших «бурштинових пустель» в Україні.

Джерело фото: Суспільне

У Клесівській громаді на Сарненщині, де кілька років тому масово добували бурштин, тепер водять туристів. Це роблять, щоб показати наслідки незаконного видобутку бурштину, пише Суспільне.

Територію, яку місцеві називають «болото», раніше щодня «штурмували» старателі, щоб вимити сонячний камінь для подальшого продажу.

Колись це були болота, які перетворили на одну з найбільших «бурштинових пустель» в Україні. Тут працювали сотні старателів, які шлангами вимивали каміння із боліт. Навіть зараз під ногами можна знайти дрібні шматки бурштину, які місцеві називають «мінус».

Ще кілька років тому за розподіл клондайків билися і та навіть влаштовували перестрілки.

