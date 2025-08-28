На Ровенщине на местах бывшей «янтарной лихорадки» теперь проводят экскурсии

Когда-то там были болота, которые превратились в одну из крупнейших «янтарных пустынь» в Украине.

Источник фото: Общественное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Клесовской общине на Сарненщине, где несколько лет назад массово добывали янтарь, теперь водят туристов. Это делают, чтобы показать последствия незаконной добычи янтаря, пишет Общественное.

Территорию, которую местные называют «болото», раньше ежедневно «штурмовали» старатели, чтобы вымыть солнечный камень для последующей продажи.

Когда-то это были болота, которые превратились в одну из крупнейших «янтарных пустынь» в Украине. Здесь работали сотни старателей, которые шлангами вымывали камни из болот. Даже сейчас под ногами можно найти мелкие куски янтаря, которые местные называют «минус».

Еще несколько лет назад за раздел клондайков дрались и даже устраивали перестрелки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.