900 тисяч учнів з усієї України долучилися до шкільних спортивних ліг

23:55, 28 серпня 2025
Міністр Матвій Бідний розповів про розвиток масового спорту та молодіжної політики в Україні.
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» поділився досягненнями та планами щодо реалізації проекту «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги», ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Ця програма спрямована на повернення спорту в шкільне життя, забезпечення його доступності для кожної дитини та залучення школярів до активного й змістовного дозвілля. Проект має на меті прищеплювати молоді цінності здорового способу життя, командної роботи та єдності, а також сприяти розвитку спорту в Україні.

«Масовий спорт, який ми розвиваємо, зокрема через цей проект, є основою для здоров’я нації, а також фундаментом для спорту вищих досягнень», – підкреслив Матвій Бідний.

За даними міністра, у проекті беруть участь близько 900 тисяч школярів із усіх регіонів України, що робить його наймасштабнішим шкільним спортивним проектом за часів незалежності країни. Програма продовжує активно розвиватися.

У сезоні 2024/2025, який є другим для проекту, до п’яти видів спорту додали гандбол і регбі-5, а також у тестовому форматі ввели легку атлетику та шахи. Крім того, розширили вікові категорії учасників і забезпечили гендерний баланс. Завдяки цим змінам кількість учасників зросла майже на третину порівняно з попереднім роком.

Переможці змагань отримують можливість відпочити та тренуватися в літньому таборі в Карпатах, де проводяться спортивні активності, квізи, квести та майстер-класи. У таборі школярі спілкуються, обмінюються турнірним досвідом, розвивають нові навички та налагоджують дружні зв’язки.

Міністр наголосив, що проект «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги» має стратегічне значення як національна спортивна ініціатива, що закладає основу для виховання майбутніх лідерів, здатних досягати перемог і розбудовувати країну.

Паралельно з проектом триває розвиток інших програм масового спорту та спорту вищих досягнень. Зокрема, створено сучасний науковий парк Olympic Lab, який завдяки своїм інноваціям сприятиме якісній підготовці українських атлетів до змагань міжнародного рівня.

Окрім спортивних ініціатив, міністр звернув увагу на молодіжну політику. Наразі активно проводяться консультації з молодіжними організаціями, триває планування та розробка Державної цільової програми розвитку молоді на 2026–2030 роки. Ця програма передбачає створення нових можливостей для активної та креативної молоді. Матвій Бідний також підкреслив важливість утвердження національної громадянської ідентичності як одного з ключових напрямів роботи міністерства, спрямованого на виховання відповідального молодого покоління та зміцнення єдності суспільства

