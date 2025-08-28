900 тысяч учеников со всей Украины присоединились к школьным спортивным лигам

Министр Матвей Бедный рассказал о развитии массового спорта и молодежной политики в Украине.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире национального телемарафона «Единые новости» поделился достижениями и планами по реализации проекта «Бок о бок: всеукраинские школьные лиги», инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта программа направлена на возвращение спорта в школьную жизнь, обеспечение его доступности для каждого ребенка и привлечение школьников к активному и содержательному досугу. Проект имеет целью прививать молодежи ценности здорового образа жизни, командной работы и единства, а также способствовать развитию спорта в Украине.

«Массовый спорт, который мы развиваем, в частности через этот проект, является основой для здоровья нации, а также фундаментом для спорта высших достижений», — подчеркнул Матвей Бедный.

По данным министра, в проекте участвуют около 900 тысяч школьников из всех регионов Украины, что делает его самым масштабным школьным спортивным проектом за время независимости страны. Программа продолжает активно развиваться.

В сезоне 2024/2025, который является вторым для проекта, к пяти видам спорта добавили гандбол и регби-5, а также в тестовом формате ввели легкую атлетику и шахматы. Кроме того, расширили возрастные категории участников и обеспечили гендерный баланс. Благодаря этим изменениям количество участников выросло почти на треть по сравнению с предыдущим годом.

Победители соревнований получают возможность отдохнуть и тренироваться в летнем лагере в Карпатах, где проводятся спортивные мероприятия, викторины, квесты и мастер-классы. В лагере школьники общаются, обмениваются турнирным опытом, развивают новые навыки и налаживают дружеские связи.

Министр подчеркнул, что проект «Плечом к плечу: всеукраинские школьные лиги» имеет стратегическое значение как национальная спортивная инициатива, закладывающая основу для воспитания будущих лидеров, способных достигать побед и развивать страну.

Параллельно с проектом продолжается развитие других программ массового спорта и спорта высших достижений. В частности, создан современный научный парк Olympic Lab, который благодаря своим инновациям будет способствовать качественной подготовке украинских атлетов к соревнованиям международного уровня.

Кроме спортивных инициатив, министр обратил внимание на молодежную политику. В настоящее время активно проводятся консультации с молодежными организациями, продолжается планирование и разработка Государственной целевой программы развития молодежи на 2026–2030 годы.

