900 тысяч учеников со всей Украины присоединились к школьным спортивным лигам

23:55, 28 августа 2025
Министр Матвей Бедный рассказал о развитии массового спорта и молодежной политики в Украине.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире национального телемарафона «Единые новости» поделился достижениями и планами по реализации проекта «Бок о бок: всеукраинские школьные лиги», инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта программа направлена на возвращение спорта в школьную жизнь, обеспечение его доступности для каждого ребенка и привлечение школьников к активному и содержательному досугу. Проект имеет целью прививать молодежи ценности здорового образа жизни, командной работы и единства, а также способствовать развитию спорта в Украине.

«Массовый спорт, который мы развиваем, в частности через этот проект, является основой для здоровья нации, а также фундаментом для спорта высших достижений», — подчеркнул Матвей Бедный.

По данным министра, в проекте участвуют около 900 тысяч школьников из всех регионов Украины, что делает его самым масштабным школьным спортивным проектом за время независимости страны. Программа продолжает активно развиваться.

В сезоне 2024/2025, который является вторым для проекта, к пяти видам спорта добавили гандбол и регби-5, а также в тестовом формате ввели легкую атлетику и шахматы. Кроме того, расширили возрастные категории участников и обеспечили гендерный баланс. Благодаря этим изменениям количество участников выросло почти на треть по сравнению с предыдущим годом.

Победители соревнований получают возможность отдохнуть и тренироваться в летнем лагере в Карпатах, где проводятся спортивные мероприятия, викторины, квесты и мастер-классы. В лагере школьники общаются, обмениваются турнирным опытом, развивают новые навыки и налаживают дружеские связи.

Министр подчеркнул, что проект «Плечом к плечу: всеукраинские школьные лиги» имеет стратегическое значение как национальная спортивная инициатива, закладывающая основу для воспитания будущих лидеров, способных достигать побед и развивать страну.

Параллельно с проектом продолжается развитие других программ массового спорта и спорта высших достижений. В частности, создан современный научный парк Olympic Lab, который благодаря своим инновациям будет способствовать качественной подготовке украинских атлетов к соревнованиям международного уровня.

Кроме спортивных инициатив, министр обратил внимание на молодежную политику. В настоящее время активно проводятся консультации с молодежными организациями, продолжается планирование и разработка Государственной целевой программы развития молодежи на 2026–2030 годы.

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должность проректора Национальной школы судей объявят конкурс – известны условия

Конкурсная комиссия будет проводить собеседования с кандидатами, а назначать победителя конкурса на должность будет ВККС.

Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

