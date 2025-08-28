Посилення санкцій проти РФ та гарантії безпеки України: Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Володимир Зеленський підкреслив, що тиск на Росію слід нарощувати, доки вона не почне робити реальні кроки задля миру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У розмові йшлося про дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення агресії з боку Росії та забезпечення реальних гарантій безпеки для України.

Зеленський розповів, що Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття та солідарність з українцями у зв’язку з російським обстрілом України цієї ночі.

Він подякував за підтримку й наголосив, що це був один із найбільших ударів по Україні, основною ціллю якого став Київ. Пошуково-рятувальна операція в столиці досі триває.

Зеленський під час розмови акцентував, що, поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися.

Президентка Єврокомісії розповіла про підготовку 19-го санкційного пакета Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами.

Окрему увагу приділили євроінтеграції та важливості одночасного відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Наша країна очікує на відповідне позитивне рішення найближчим часом.

Як відомо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.