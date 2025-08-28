Практика судів
Посилення санкцій проти РФ та гарантії безпеки України: Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

18:58, 28 серпня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що тиск на Росію слід нарощувати, доки вона не почне робити реальні кроки задля миру.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У розмові йшлося про дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення агресії з боку Росії та забезпечення реальних гарантій безпеки для України.

Зеленський розповів, що Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття та солідарність з українцями у зв’язку з російським обстрілом України цієї ночі.

Він подякував за підтримку й наголосив, що це був один із найбільших ударів по Україні, основною ціллю якого став Київ. Пошуково-рятувальна операція в столиці досі триває.

Зеленський під час розмови акцентував, що, поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися.

Президентка Єврокомісії розповіла про підготовку 19-го санкційного пакета Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами.

Окрему увагу приділили євроінтеграції та важливості одночасного відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Наша країна очікує на відповідне позитивне рішення найближчим часом.

Як відомо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня зазнав значних пошкоджень офіс Британської ради в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російську атаку та пообіцяла найближчим часом представити 19-й пакет санкцій проти РФ.

На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

