Ужесточение санкций против РФ и гарантии безопасности Украины: Зеленский провел разговор с Урсулой фон дер Ляйен

18:58, 28 августа 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что давление на Россию следует наращивать, пока она не станет делать реальные шаги ради мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В разговоре речь шла о дипломатических усилиях, направленных на прекращение агрессии со стороны России и обеспечение реальных гарантий безопасности для Украины.

Зеленский рассказал, что Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования и солидарность с украинцами в связи с российским обстрелом Украины в эту ночь.

Он поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что это был один из самых больших ударов по Украине, основной целью которого стал Киев. Поисково-спасательная операция в столице продолжается.

Зеленский во время разговора акцентировал, что пока Россия не сделает реальных шагов к миру, давление на нее должно усиливаться.

Президент Еврокомиссии рассказала о подготовке 19-го санкционного пакета Европейского Союза и координации с другими партнерами.

Отдельное внимание было уделено евроинтеграции и важности одновременного открытия переговорного кластера для Украины и Молдовы. Наша страна ожидает соответствующего положительного решения в ближайшее время.

Как известно, во время массированной атаки России на Киев в ночь на 28 августа получил значительные повреждения офис Британского совета в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российскую атаку и пообещала в ближайшее время представить 19-й пакет санкций против РФ.

