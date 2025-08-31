Чи можна видавати фіскальний чек англійською або іншою мовою — відповідь ДПС

Головне управління ДПС у Хмельницькій області нагадало підприємцям та бізнесу про вимоги законодавства щодо мови у сфері розрахункових операцій.
Основна вимога
Відповідно до Конституції України та Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», єдиною офіційною мовою в Україні є українська. Це означає, що:
Використання іноземної мови
Водночас закон дозволяє дублювати інформацію іноземною мовою. Тобто під час програмування РРО або програмного РРО можна поряд з українською зазначати обов’язкові реквізити також іншою мовою. Однак це має бути лише додаткова інформація, а не заміна державної мови.
На прохання клієнта персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.
Відповідальність
Податкова наголошує: відсутність обов’язкових реквізитів українською мовою у фіскальних чеках буде вважатися порушенням законодавства.
