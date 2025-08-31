Чи можна видавати фіскальний чек англійською або іншою мовою — відповідь ДПС

Податкова: дублювати чеки іноземною мовою можна, але обов’язковою є українська.

Головне управління ДПС у Хмельницькій області нагадало підприємцям та бізнесу про вимоги законодавства щодо мови у сфері розрахункових операцій.

Основна вимога

Відповідно до Конституції України та Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», єдиною офіційною мовою в Україні є українська. Це означає, що:

мовою обслуговування споживачів є українська (стаття 30 Закону № 2704-VIII);

усі розрахункові, бухгалтерські та первинні документи повинні складатися державною мовою;

фіскальні чеки, які формуються через РРО/ПРРО, обов’язково мають бути українською мовою.

Використання іноземної мови

Водночас закон дозволяє дублювати інформацію іноземною мовою. Тобто під час програмування РРО або програмного РРО можна поряд з українською зазначати обов’язкові реквізити також іншою мовою. Однак це має бути лише додаткова інформація, а не заміна державної мови.

На прохання клієнта персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Відповідальність

Податкова наголошує: відсутність обов’язкових реквізитів українською мовою у фіскальних чеках буде вважатися порушенням законодавства.

