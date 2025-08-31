Можно ли выдавать фискальный чек на английском или другом языке – ответ ГНС

Налоговая: дублировать чеки на иностранном языке можно, но обязательным является украинский.

Главное управление ГНС в Хмельницкой области напомнило предпринимателям и бизнесу о требованиях законодательства относительно языка в сфере расчетных операций.

Основное требование

В соответствии с Конституцией Украины и Законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», единственным официальным языком в Украине является украинский. Это означает, что:

языком обслуживания потребителей является украинский (статья 30 Закона № 2704-VIII);

все расчетные, бухгалтерские и первичные документы должны составляться на государственном языке;

фискальные чеки, которые формируются через РРО/ПРРО, обязательно должны быть на украинском языке.

Использование иностранного языка

В то же время закон позволяет дублировать информацию на иностранном языке. То есть при программировании РРО или программного РРО можно наряду с украинским указывать обязательные реквизиты также на другом языке. Однако это должно быть только дополнительной информацией, а не заменой государственного языка.

По просьбе клиента персональное обслуживание может осуществляться и на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Ответственность

Налоговая подчеркивает: отсутствие обязательных реквизитов на украинском языке в фискальных чеках будет считаться нарушением законодательства.

