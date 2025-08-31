Практика судів
Несвоєчасна сплата єдиного податку — з якого дня починають нараховувати пеню

21:34, 31 серпня 2025
Якщо ФОП першої, другої чи третьої груп не сплачують єдиний податок вчасно, контролюючий орган нараховує пеню.
Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, які наслідки очікують фізичних осіб-підприємців у разі несвоєчасної сплати єдиного податку.

Як сплачують єдиний податок ФОП

ФОП першої та другої групи сплачують єдиний податок авансовим внеском до 20 числа кожного місяця. Водночас вони можуть внести податок наперед — за квартал чи навіть рік, але не пізніше кінця поточного звітного року.

ФОП третьої групи (крім е-резидентів) повинні сплатити податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за квартал.

Відповідальність за прострочення

Податковий кодекс України передбачає, що ФОП несуть відповідальність за правильність нарахування, своєчасність і повноту сплати податків, а також за подання декларацій.

У разі порушень застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів та пені.

Коли нараховується пеня

Згідно з підпунктом 129.1.3 статті 129 ПКУ, пеня починає нараховуватися після закінчення 90 календарних днів з моменту прострочення сплати єдиного податку.

Вона обчислюється за кожен день прострочення, починаючи з 91-го дня, у розмірі 100% річної облікової ставки НБУ, що діє на відповідну дату.

Таким чином, якщо ФОП першої, другої чи третьої груп не сплачують єдиний податок вчасно, контролюючий орган нараховує пеню відповідно до норм Податкового кодексу України.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

